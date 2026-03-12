В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже через VPN

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что пользователи в России не смогут полноценно пользоваться Telegram даже с помощью VPN. Об этом он рассказал в пресс-центре НСН. По словам депутата, Роскомнадзор обладает техническими возможностями для отслеживания VPN-трафика и может ограничивать его работу.