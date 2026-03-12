В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже через VPN

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что пользователи в России не смогут полноценно пользоваться Telegram даже с помощью VPN. Об этом он рассказал в пресс-центре НСН.
По словам депутата, Роскомнадзор обладает техническими возможностями для отслеживания VPN-трафика и может ограничивать его работу.
«Они просто начнут его потихоньку поджимать. Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать», — отметил Свинцов.
Он уточнил, что работать смогут только так называемые «легальные VPN-сервисы», которые используют, например, средства массовой информации для профессиональной деятельности.
При этом депутат подчеркнул, что задача властей не состоит в полном запрете мессенджера. По его словам, Telegram — лишь один из сервисов, которые требуется регулировать.
Свинцов также назвал возможные ограничения работы мессенджера «временными неудобствами», добавив, что пользователи со временем смогут перейти на альтернативные сервисы.