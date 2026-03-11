В Госдуме призвали государство помочь в создании российских браузеров и ОС

Российским компаниям настало время отказаться от хранения данных на сервисах Google, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Как сообщает НСН, он подчеркнул необходимость господдержки в разработке отечественных аналогов. «Государство у нас какое-то вялое. Нужно больше жесткости, гарантий, инициативы», — заявил Свинцов. Он предложил создать рабочую группу из 50-100 экспертов, которая займется разработкой двух-трех высококачественных браузеров и операционных систем. По мнению депутата, только после формирования конкурентного рынка можно будет обсуждать дальнейшие шаги.

Свинцов отметил, что текущее финансирование распределяется между слишком большим количеством компаний, что приводит к созданию лишь «полуфабрикатов». Он также подчеркнул важность переноса критически важной информации, коммерческой тайны и ценных данных с сервисов Google, чтобы избежать возможных рисков в случае ухода компании из России.