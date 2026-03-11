Рязань
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
3 часа назад
149
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
5 часов назад
156
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 547
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 299
В Госдуме призвали государство помочь в создании российских браузеров и ОС
Российским компаниям настало время отказаться от хранения данных на сервисах Google, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Как сообщает НСН, он подчеркнул необходимость господдержки в разработке отечественных аналогов. «Государство у нас какое-то вялое. Нужно больше жесткости, гарантий, инициативы», — заявил Свинцов. Он предложил создать рабочую группу из 50-100 экспертов, которая займется разработкой двух-трех высококачественных браузеров и операционных систем. По мнению депутата, только после формирования конкурентного рынка можно будет обсуждать дальнейшие шаги.

Свинцов отметил, что текущее финансирование распределяется между слишком большим количеством компаний, что приводит к созданию лишь «полуфабрикатов». Он также подчеркнул важность переноса критически важной информации, коммерческой тайны и ценных данных с сервисов Google, чтобы избежать возможных рисков в случае ухода компании из России.