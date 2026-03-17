Новый турпоезд, проходящий через Рязань, начнет курсировать с 4 сентября
С 4 сентября начнет курсировать новый турпоезд «Вдохновение эпох». Он будет следовать по круговому маршруту Москва — Пенза — Рязань — Москва. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.
Отмечается, что пассажиры смогут посетить два музея-усадьбы:
- Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области;
- Музей-заповедник С. А. Есенина в Рязанской области.
Также во время поездки туристы смогут полюбоваться видами рек Суры и Оки, а помимо этого:
- пройтись по Пензе и узнать о местном драматическом театре и подземельях города;
- прогуляться по Рязанскому кремлю и посетить Музей истории Воздушно-десантных войск;
- попробовать калинник, известное рязанское блюдо.
В поезде будут доступны СВ, плацкартные и купейные вагоны с комфортными условиями. Можно будет заказать еду и напитки в пути.
В сообщении уточнили, что билеты можно купить на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах.
Ранее сообщалось, что Рязанская область войдет в число новых туристических маршрутов РЖД с 2026 года. Позже стал известен маршрут туристического поезда, проходящего через Рязань.