Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
13 марта 12:19
662
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
12 марта 16:10
1 081
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
12 марта 12:49
760
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 13:30
889
Все публикации →
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Новый турпоезд, проходящий через Рязань, начнет курсировать с 4 сентября
С 4 сентября начнет курсировать новый турпоезд «Вдохновение эпох». Он будет следовать по круговому маршруту Москва — Пенза — Рязань — Москва. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что пассажиры смогут посетить два музея-усадьбы:

  • Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» в Пензенской области;
  • Музей-заповедник С. А. Есенина в Рязанской области.

Также во время поездки туристы смогут полюбоваться видами рек Суры и Оки, а помимо этого:

  • пройтись по Пензе и узнать о местном драматическом театре и подземельях города;
  • прогуляться по Рязанскому кремлю и посетить Музей истории Воздушно-десантных войск;
  • попробовать калинник, известное рязанское блюдо.

В поезде будут доступны СВ, плацкартные и купейные вагоны с комфортными условиями. Можно будет заказать еду и напитки в пути.

В сообщении уточнили, что билеты можно купить на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах.

Ранее сообщалось, что Рязанская область войдет в число новых туристических маршрутов РЖД с 2026 года. Позже стал известен маршрут туристического поезда, проходящего через Рязань.