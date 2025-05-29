Рязанская область войдет в число новых туристических маршрутов РЖД с 2026 года

Как указано в публикации, РЖД в 2026 году увеличат число туристических поездов дальнего следования до 76. На данный момент насчитывается 69 маршрутов. Регионов, которые свяжут эти составы, тоже станет больше — они объединят 52 субъекта (48 сейчас). Новые маршруты поездов проходят через Мордовию, Оренбургскую, Пензенскую и Рязанскую области. Среди них направления «На Селигер» Москва — Осташков — Великий Новгород — Москва, «В Вотчину Деда Мороза» Москва — Великий Устюг — Ярославль — Москва, «Белые ночи» Москва — Архангельск — Выборг — Москва и другие.

Рязанская область войдет в число новых туристических маршрутов РЖД с 2026 года. Об этом 29 мая сообщили в Telegram-канале «РИА Новости: Экономика».

Как указано в публикации, РЖД в 2026 году увеличат число туристических поездов дальнего следования до 76. На данный момент насчитывается 69 маршрутов.

Регионов, которые свяжут эти составы, тоже станет больше — они объединят 52 субъекта (48 сейчас). Новые маршруты поездов проходят через Мордовию, Оренбургскую, Пензенскую и Рязанскую области.

Среди них направления «На Селигер» Москва — Осташков — Великий Новгород — Москва, «В Вотчину Деда Мороза» Москва — Великий Устюг — Ярославль — Москва, «Белые ночи» Москва — Архангельск — Выборг — Москва и другие.