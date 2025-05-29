Стал известен маршрут туристического поезда, проходящего через Рязань

Напомним, туристические поезда начнут проходить через Рязань с 2026 года. Тур, проходящий через Рязань, получит название «Вдохновение эпох». Поезд будет следовать из Москвы в Пензу, затем в Рязань и снова в столицу.