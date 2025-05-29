Стал известен маршрут туристического поезда, проходящего через Рязань
Напомним, туристические поезда начнут проходить через Рязань с 2026 года. Тур, проходящий через Рязань, получит название «Вдохновение эпох». Поезд будет следовать из Москвы в Пензу, затем в Рязань и снова в столицу.
Стал известен маршрут туристического поезда, проходящего через Рязань. Об этом сообщает РЖД.
Напомним, туристические поезда начнут проходить через Рязань с 2026 года.
Тур, проходящий через Рязань, получит название «Вдохновение эпох». Поезд будет следовать из Москвы в Пензу, затем в Рязань и снова в столицу.