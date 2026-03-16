Всего с 9 по 15 марта произошло 11 техногенных пожаров и пять загораний мусора. Огнем уничтожено и повреждено девять строений, две машины. 9 марта при пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Октябрьский Михайловского округа погиб мужчина 1987 года рождения. 12 марта пострадал мужчина 1959 года рождения. Его госпитализировали. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме, эвакуировали 10 человек.

За неделю в Рязанской области потушили 16 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

