Стало известно о погибшем при пожаре в многоквартирном доме в Рязанской области

Пожар произошел днем 9 марта в многоквартирном жилом доме в поселке Октябрьский Михайловского округа. Отмечается, что погиб мужчина 1987 года рождения. Ранее говорилось, что после пожара огнем поврежден санузел. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

