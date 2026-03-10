Стало известно о погибшем при пожаре в многоквартирном доме в Рязанской области
Стало известно о погибшем при пожаре в многоквартирном доме в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел днем 9 марта в многоквартирном жилом доме в поселке Октябрьский Михайловского округа.
Отмечается, что погиб мужчина 1987 года рождения.
Ранее говорилось, что после пожара огнем поврежден санузел. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.