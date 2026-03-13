Стало известно о пострадавшем при пожаре в квартире на Московском шоссе в Рязани

Стали известны подробности возгорания в квартире на Московском шоссе в Рязани. В пресс-службе МЧС сообщили, что в 18:20 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном панельном жилом доме. Инцидент произошел в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров. Огнем был поврежден балкон, площадь пожара составила 2 квадратных метра. Отмечается, что во время происшествия пострадал один человек. На место выехали 5 пожарных автомобилей и 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Стали известны подробности возгорания в квартире на Московском шоссе в Рязани. В пресс-службе МЧС сообщили, что в 18:20 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном панельном жилом доме.

Инцидент произошел в однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров. Огнем был поврежден балкон, площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Отмечается, что во время происшествия пострадал один человек. Мужчина 1959 города рождения спасен и в данный момент госпитализирован.

На место выехали 5 пожарных автомобилей и 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.