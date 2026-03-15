В Рязани после уборки льда с крыши на тротуар начали падать кирпичи

По его словам рязанца, во время очистки крыши от наледи рабочие повредили штукатурку, за которой скрывались кирпичи.

Рязанец обратился с жалобой на состояние тротуара по улице Краснорядской в комментариях под постами губернатора Павла Малкова. По его словам, во время очистки крыши от наледи рабочие повредили штукатурку, за которой скрывались кирпичи.

«Когда чистили крышу от льда, сломалась штукатурка, за которой находятся кирпичи. Сейчас кирпичи буквально выглядывают на тротуар, и один из них почти упал передо мной. Проведите, пожалуйста, ремонтные работы, чтобы закрыть кирпичи», — рассказал заявитель.

Напомним, что проблема уборки крыш на улице Краснорядской обсуждается не первый день. 10 марта в Госжилинспекции сообщили, что управляющая организация начала уборку крыш домов по нечетной стороне улицы.

12 марта у Торговых рядов глыбы льда рухнули с крыши на тротуар — момент падения попал на видео.