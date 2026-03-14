Силы ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, 14 марта сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.