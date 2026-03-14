Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 44

Об отражении атаки дронов, летевших на Москву, стало известно 14 марта. Первое сообщение об уничтожении БПЛА появилось в 12:21. В 20:37 Собянин заявил в своих соцсетях, что силы ПВО сбили еще пять БПЛА. Так, всего за день уничтожено 44 беспилотника на подлете к Москве. По словам мэра столицы, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

