В Подмосковье предупредили о сбоях в работе мобильного интернета

Об этом РИА Новости 14 марта сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин. По словам собеседника агентства, временные сложности со связью возможны из-за предпринимаемых мер на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности. Максим Коркин рекомендовал для доступа к интернету использовать Wi-Fi, а для совершения звонков и отправки сообщений — VoWiFi.

