В Росгидромете рассказали, каким будет весеннее половодье в Рязанской области

При выпадении обильных осадков в период пиков половодья, формировании мощных ледовых заторов и дружном развитии весеннего половодья уровень воды может достичь отметок неблагоприятного и опасного гидрологического явления. По прогнозам, в зоне риска находятся Рязань, Ермишинский, Касимовский, Рязанский, Сапожковский, Старожиловский районы, село Половское, пойменные районы рек Ока, Пара и Проня. Также ожидается, что максимальный уровень воды на Оке поднимется до трех метров выше нормы. При этом сроки вскрытия рек прогнозируются на третью декаду марта — около нормы и до пяти дней раньше.

Отмечается, что в районе Касимова есть риск формирования опасных заторов льда при вскрытии.

Ранее сообщалось, что весеннее половодье в Центральной России будет сложнее, чем в прошлом году. Однако таяние снега может затянуться из-за ожидаемых морозов, что снизит риск сильных затоплений.