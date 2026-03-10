Эксперты предупредили о риске экстремального половодья в Рязанской области

В Центральном федеральном округе ожидается половодье, в результате которого уровень воды в реках может превысить норму. Об этом пишет издание «Известия». Согласно отчету Росгидромета, точные даты начала половодья пока не названы. Гидролог Михаил Болгов из Института водных проблем РАН полагает, что в Центральной России таяние снега может затянуться из-за ожидаемых морозов, что снизит риск сильных затоплений. При этом отмечается, что все предпосылки «высокой воды» есть.

«Да, снега много, но всё зависит от характера погоды в весенние месяцы. Если будет период с очень высокой температурой и дождями, то половодье может принять экстремальный характер. Будет затяжной весенний период с возвратами холодов, тогда оно растянется во времени и не будет столь опустошительным», — сказал он.

