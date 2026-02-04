В Рязанской области спрогнозировали сложное весеннее половодье
Как сообщил Росгидромет, анализ сложившихся гидрометеорологических условий показал, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в частности в Центральной России. Согласно прогнозу, максимальные уровни воды могут подняться выше нормы на Оке в Рязанской области. Ранее ученые сообщали, что перспективы половодья в регионе туманны.
Ранее ученые сообщали, что перспективы половодья в регионе туманны.