Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
603
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 087
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 266
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 784
В Рязанской области спрогнозировали сложное весеннее половодье
Как сообщил Росгидромет, анализ сложившихся гидрометеорологических условий показал, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в частности в Центральной России. Согласно прогнозу, максимальные уровни воды могут подняться выше нормы на Оке в Рязанской области. Ранее ученые сообщали, что перспективы половодья в регионе туманны.

