Филармонию в Рязани отремонтируют за 300 миллионов рублей

Согласно документам, подрядчику необходимо разобрать асфальтобетонное покрытие, обустроить выравнивающие слои из песка, проложить новые дорожки и тротуары, отремонтировать фундаменты и фасады. Работы проведут также на крыше: отремонтируют покрытия кровель, выполнят утепление, установят слой пароизоляции.

В Рязанской областной филармонии выполнят капитальный ремонт за 313 миллионов 882 тысячи 340 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Выполнят и внутреннюю отделку помещений. В ведомости объемов работ указано, что нужно произвести демонтажные работы, в том числе расчистить поверхности от старых покрасок, облицовки из гипсокартонных листов, штукатурки, разобрать плинтусы. После чего необходимо обработать и окрасить поверхности, установить подвесной решетчатый потолок, декоративные панели, керамическую плитку для стен, уложить покрытие пола из линолеума, ламинированных досок, паркета, керамогранита. Подрядчик должен повесить хрустальные люстры: «Кремлевская на ножке» и «Кремлевская с подвесом».

Кроме того, в филармонии отремонтируют оконные и дверные проемы, установят новые блоки, противопожарные двери, доводчики.

Запланирована также замена оборудования водосточной системы, отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, телефонизации и радиофикации, Интернета, пожарной и охранно-тревожной сигнализации.

На сцене заменят покрытие полов, уложат паркетные доски и спортивный паркет. Для зрителей установят 820 кресел «Люксор Вуд».

Для обеспечения антитеррористической защиты появятся металлоискатели, портативный рамановский анализатор, индивидуальный дозиметр, локализатор взрыва и досмотровое зеркало.

Источник финансирования работ — региональный бюджет.

Заказчиком выступило ГАУК «Рязанская областная филармония».

Капитальный ремонт завершат до 30 ноября 2028 года. Напомним, в июне 2025 года на разработку проектно-сметной документации на проведение капремонта филармонии выделили 4,8 млн рублей. Также сообщалось, что планируется обновление кресел. В последний раз их меняли в 2005 году.