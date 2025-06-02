В Рязанской областной филармонии проведут капитальный ремонт

На разработку проектно-сметной документации на проведение капремонта Рязанской областной филармонии по адресу улица Ленина, дом 26 выделили 4 миллиона 807 тысяч 548 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
В документах отмечается, для работ необходимо использовать материалы отечественного производства, которые соответствуют современным характеристикам.
Согласно техническому заданию, проект должен предусматривать ремонт стен, перегородок, полов, лестниц, кровли и утепление фасада. Также нужно заменить все окна и витражи, для стеклянных ограждений — использовать неразрушающиеся материалы.
Кроме того, в филармонии установят новое оборудование систем отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, водопровода, канализации, электроснабжения, интернета и телевидения.
Уточняется, что ремонт не затронет колонны и ригели.
Заказчиком выступило ГАУК «Рязанская областная филармония».
Разработать проект необходимо до 30 ноября 2025 года.
Ранее сообщалось, что в филармонии обновят кресла для зрителей в 2026 году.
Напомним, в данном учреждении культуры уже модернизировали акустическое оборудование и исправили недочеты зала.