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В Рязанской областной филармонии проведут капитальный ремонт
В документах отмечается, для работ необходимо использовать материалы отечественного производства, которые соответствуют современным характеристикам. Согласно техническому заданию, проект должен предусматривать ремонт стен, перегородок, полов, лестниц, кровли и утепление фасада. Также нужно заменить все окна и витражи, для стеклянных ограждений — использовать неразрушающиеся материалы.

На разработку проектно-сметной документации на проведение капремонта Рязанской областной филармонии по адресу улица Ленина, дом 26 выделили 4 миллиона 807 тысяч 548 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В документах отмечается, для работ необходимо использовать материалы отечественного производства, которые соответствуют современным характеристикам.

Согласно техническому заданию, проект должен предусматривать ремонт стен, перегородок, полов, лестниц, кровли и утепление фасада. Также нужно заменить все окна и витражи, для стеклянных ограждений — использовать неразрушающиеся материалы.

Кроме того, в филармонии установят новое оборудование систем отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, водопровода, канализации, электроснабжения, интернета и телевидения.

Уточняется, что ремонт не затронет колонны и ригели.

Заказчиком выступило ГАУК «Рязанская областная филармония».

Разработать проект необходимо до 30 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в филармонии обновят кресла для зрителей в 2026 году.

Напомним, в данном учреждении культуры уже модернизировали акустическое оборудование и исправили недочеты зала.