В рязанской филармонии обновят кресла для зрителей в 2026 году

По информации министерства, в последний раз кресла в концертном зале меняли в 2005 году.

В рязанской филармонии обновят кресла для зрителей в 2026 году. Об этом в ответ на жалобы рязанцев о плохом качестве кресел под постами губернатора Павла Малкова написали в минкультуры региона.

По информации министерства, в последний раз кресла в концертном зале меняли в 2005 году.

«За 20 лет эксплуатации изношены материалы обивки и механизмы. При закупке обязательно учтем замечания по эксплуатации кресел, которые установлены в филармонии сейчас», — написали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в рязанской филармонии модернизировали акустическое оборудование.