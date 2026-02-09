В ГАИ уточнили информацию по погибшим и пострадавшим в ДТП в Шацком районе
В ГАИ уточнили информацию о погибших и пострадавших в ДТП 6 февраля на 378-ом километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, трагедия произошла, примерно, в 17:30. Столкнулись легковушка SsangYong и грузовик Shacman. По уточненной информации, водитель легковушки и два его пассажира скончались на месте. Один пассажир того же автомобиля получил травмы, его госпитализировали.
Ранее публиковались кадры с места происшествия.
Фото: ГАИ по Рязанской области.