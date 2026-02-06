Рязань
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 часов назад
363
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
854
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 428
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 539
Опубликованы кадры с места трагического ДТП на трассе М-5 в Рязанской области
Опубликованы кадры с места трагического ДТП на трассе М-5 в Рязанской области. Их публикует региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла 6 февраля, примерно в 17:30, на 378-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе. Столкнулись легковушка SsangYong и грузовик Shacman.

Водитель легковушки и три его пассажира скончались на месте. По предварительной информации, несовершеннолетних среди погибших нет.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура района организовала проверку. На месте работала и. о. прокурора района Нелли Чилина.