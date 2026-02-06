Опубликованы кадры с места трагического ДТП на трассе М-5 в Рязанской области
Напомним, трагедия произошла 6 февраля, примерно в 17:30, на 378-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе. Столкнулись легковушка SsangYong и грузовик Shacman. Водитель легковушки и три его пассажира скончались на месте. По предварительной информации, несовершеннолетних среди погибших нет. По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура района организовала проверку. На месте работала и. о. прокурора района Нелли Чилина.
