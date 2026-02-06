Четыре человека погибли в ДТП в Рязанской области
Трагедия произошла 6 февраля, примерно в 17:30, на 378-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе.
Четыре человека погибли в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Трагедия произошла 6 февраля, примерно в 17:30, на 378-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе. Столкнулись легковушка SsangYong и грузовик Shacman.
Водитель легковушки и три его пассажира скончались на месте. По предварительной информации, несовершеннолетних среди погибших нет.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливается.
Позже прокуратура опубликовала фото с места аварии.