Рязанцам впервые пришло сообщение об угрозе БПЛА по СМС
Рязанцам впервые начали приходить сообщения от РСЧС по СМС. Скриншоты в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели. В сообщении жителей предупредили об объявлении ночной беспилотной опасности в регионе. Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков поручил проверить состояние системы оповещения в регионе.
Рязанцам впервые начали приходить сообщения от РСЧС об угрозе БПЛА по СМС. Скриншоты в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.
В сообщении жителей попросили избегать открытых участков и не подходить к окнам.
Ранее ночью в Рязанской области объявляли беспилотную опасность. Ее отменили утром 9 февраля.
Напомним, губернатор Павел Малков поручил проверить состояние системы оповещения в регионе. «Все эти вопросы прошу держать на контроле», — заявил он на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.