Малков поручил проверить состояние системы оповещения в Рязанской области
Губернатор региона Павел Малков поручил проверить состояние системы оповещения населения в Рязанской области. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Участники рассмотрели вопросы, касающиеся мер безопасности «с учетом новых вызовов и угроз», включая попытки атак БПЛА.

Кроме того, речь шла о готовности к оперативным действиям служб в обстановке ЧС и других ситуаций, в том числе в период весеннего половодья.

«Все службы обязательно должны отработать установленные алгоритмы. Порядок действий в чрезвычайных ситуациях, способы защиты населения. Нужно еще раз проверить состояние региональной системы оповещения жителей. Все эти вопросы прошу держать на контроле», — заявил Павел Малков.

Он обратил внимание на планы мероприятий в период весеннего половодья и готовность экстренных служб «к любому сценарию».

Губернатор поручил держать на контроле вопросы создания необходимых резервов сил и средств, в том числе для организации пунктов временного размещения людей, обеспечения качественной межведомственной работы в условиях ЧС.