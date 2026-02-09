Беспилотную опасность отменили на территории Рязанской области
Об этом сообщили в РСЧС. Сообщение пришло в 08:08 9 февраля. Угроза БПЛА действовала в Рязани и области с 23:48 8 января. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
Отбой беспилотной опасности объявили на территории Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС.
Сообщение пришло в 08:08 9 февраля.
Угроза БПЛА действовала в Рязани и области с 23:48 8 января. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».