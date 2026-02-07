Рязань
Новое
Начался монтаж шашек на куполе клуба Дворянского собрания
Начался монтаж шашек на четырехгранном куполе клуба Дворянского собрания в Нижнем городском парке. Об этом 7 февраля сообщили в Telegram-канале «Регион для жизни».

«На этой неделе определены цвета шашек шатрика на крыше объекта. Палитра утверждена авторским надзором. Это цвета близкие к Pural matt RR22 (серый) и Pural matt RR23 (темно-серый)», — говорится в сообщении.

Как пояснил общественной организации директор по реставрационным работам генерального подрядчика Александр Березин, для подбора цветов использовались черно-белые архивные фотографии. Поэтому, по его словам, точно определить палитру не представляется возможным. Однако на снимках видно, что шашки раньше были темного и светлого оттенков, уточнил Березин.

Напомним, в Летнем клубе Дворянского собрания 9 января произошла просадка галереи из-за разрушения деревянных опор и фундамента.

Позже стало известно, что противоаварийные работы в здании продолжатся до конца июня.

Фото: Telegram-канал «Регион для жизни».