Рязанцы сообщили о поломке строительных лесов у клуба Дворянского собрания

Рязанцы сообщили о поломке строительных лесов у клуба Дворянского собрания в Нижнем городском парке. Об этом РЗН. инфо сообщила читательница.

По ее словам, инцидент произошел вечером 9 января.

«Была на другой стороне парка в момент обрушения. Очень громко было… Проломили балку первого этажа, на который крепились деревянные наличники», — отметила рязанка.

Официально информацию не комментировали. Причины случившегося уточняются

Напомним, после жалоб рязанцев на «вандальные» работы по ремонту клуба Дворянского собрания реставрацию приостановили. Заводили административное дело.