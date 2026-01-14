Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 207
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 423
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 518
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 318
Противоаварийные работы в здании Летнего клуба Дворянского собрания продолжатся до конца июня
Противоаварийные работы в здании Летнего клуба Дворянского собрания продолжатся до конца июня. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Напомним, в Летнем клубе Дворянского собрания произошла просадка галереи из-за разрушения деревянных опор и фундамента. Сейчас подрядчик возводит новый фундамент, заменяет сгнившие стропила и элементы каркаса.

Также обнаружены нарушения технологий ремонта 90-х: отсутствие соединения столбов с прогонами, некачественная обрешётка, несоблюдение шага стропил.

После завершения противоаварийных работ — к концу июня — начнётся реставрация с заменой сгнивших элементов по оригинальным чертежам, шлифовкой и покраской наличников для возвращения зданию исторического облика.