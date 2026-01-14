Противоаварийные работы в здании Летнего клуба Дворянского собрания продолжатся до конца июня

Напомним, в Летнем клубе Дворянского собрания произошла просадка галереи из-за разрушения деревянных опор и фундамента. Сейчас подрядчик возводит новый фундамент, заменяет сгнившие стропила и элементы каркаса. Также обнаружены нарушения технологий ремонта 90-х: отсутствие соединения столбов с прогонами, некачественная обрешётка, несоблюдение шага стропил. После завершения противоаварийных работ — к концу июня — начнётся реставрация с заменой сгнивших элементов по оригинальным чертежам, шлифовкой и покраской наличников для возвращения зданию исторического облика.