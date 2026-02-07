Минсельхоз ответил на опасения рязанцев о строительстве нового свинокомплекса

В Скопинском округе планируют построить животноводческий комплекс. Местные жители выразили опасения. Как они написали в соцсетях, возведение объекта около сел может нанести вред экологии и качеству жизни. В региональном минсельхозе ответили на жалобы и заявили, что опасения «преждевременны и безосновательны». Сказано, что проект строительства животноводческого комплекса в Скопинском округе пока находится на этапе обсуждения и проектирования. «Инвестпроекты в сельском хозяйстве проходят необходимые согласования на соответствие экологическим нормам», — заявили в министерстве.

«Важно отметить, что все инвестпроекты в сельском хозяйстве проходят необходимые согласования на соответствие экологическим нормам. Поэтому даже при возможном строительстве, фермы будут отдалены от границ населенных пунктов, жилых домов и соцобъектов», — заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что новые фермы уже построены в девяти округах региона. Уточняется, что благодаря этому производство молока и мяса в Рязанской области за 10 лет выросло почти вдвое, приблизившись к объемам 1980-х годов.

Напомним, в 2022 году скопинцы массово жаловались на вонь от свинокомплекса, расположенного в селе Вослебово.

Кроме того, в 2024-м жители Михайловского округа выступали против строительства такого объекта. Председатель СК России Александр Бастрыкин в октябре 2025 года требовал повторно возбудить уголовное дело из-за возведения свинокомплексов.