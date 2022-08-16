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Скопинцы массово жалуются на вонь от свинокомплекса

Скопинцы массово жалуются на вонь от свинокомплекса. Соответствующие сообщения появляются в социальных сетях.

Причиной неприятного запаха стал свинокомплекс на 6 000 голов, который начал работу в селе Вослебово, в пригороде Скопина. Первые жалобы начали появляться летом. 11 июля администрация Скопинского района заявила, что постарается разобраться с ситуацией, однако недовольные сообщения продолжились. Люди заявляли, что запах усиливается в ночное время.

8 августа рязанское минприроды заявило, что не имеет полномочий проверять предприятие в Вослебове, так как оно относится к «объектам федерального экологического надзора».

Министерство предложило обратиться в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора. В этот же день администрация Скопинского района заявила, что на свиноферме с 10 августа начнут использовать вещество, которое уменьшит запах «еще на стадии формирования навоза».

«Мы озабочены сложившимся положением и потребовали от предприятия сделать все возможное для устранения проблемы. Руководство ООО „СПФ Рязань“ заверило, что на производстве усилят лабораторный контроль, контроль за строгим соблюдением очистки помещений, а с 10 августа примут дополнительные меры: начнут использовать специальный состав, который уменьшает запах еще на стадии формирования навоза. Ситуацию держим на контроле», — так выглядело сообщение целиком.

15 августа жители Скопина вновь начали массово жаловаться на «невыносимую вонь» и неработающие технологии по устранению запаха.

«Сейчас на свинокомплекс пригласили научных сотрудников одного из институтов. Специалисты подбирают состав, который бы эффективно действовал и нейтрализовал запах. Понимаем, с какими неудобствами сталкиваются жители, поэтому ежедневно контактируем с руководством, понуждая предприятие сделать все возможное, чтобы исправить сложившееся положение. Ситуацию держим на контроле», — так отреагировала на сообщения администрация Скопинского района.

Напомним, свиноводческий комплекс возвела компания из Таиланда. В 2017 году тогдашний губернатор Николай Любимов подписал соглашение с фирмой на инвестиции в 4,8 миллиарда рублей.