Лингвист РАН на дискуссии в Рязани заявил, что все матерные слова — славянские

В областной детской библиотеке 3 февраля провели круглый стол к Международному дню борьбы с ненормативной лексикой. Во время дискуссии лингвист, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов заявил, что все нецензурные слова — славянские. К примеру, «заблуждение», «писать», «хвоя» — однокоренные матерным, отметил ученый. «Полной чушью» он назвал прижившееся поверье, будто от мата сворачиваются кристаллы воды. Как отметил ученый, мат нужен для выражения сильных эмоций.

В областной детской библиотеке 3 февраля провели круглый стол к Международному дню борьбы с ненормативной лексикой. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязинформбюро».

Во время дискуссии о приемлемости мата и необходимости его сохранения лингвист, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Владимир Пахомов заявил, что все нецензурные слова — славянские. К примеру, «заблуждение», «писать», «хвоя» — однокоренные матерным, отметил ученый.

«Полной чушью» он назвал прижившееся поверье, будто от мата сворачиваются кристаллы воды. Как отметил ученый, мат нужен для выражения сильных эмоций.

«Надо, чтобы мы матом именно ругались, а не разговаривали на нем. Это необходимо, чтобы сила мата не размывалась», — заявил Владимир Пахомов.

Местный иерей Павел Коньков парировал, что нецензурная лексика все же не соответствует высоким идеалам христианства. По его мнению, отучать от мата нужно не запретами, а примером счастливой жизни без сквернословия.

Ранее Владимир Пахомов говорил, что мат нужно спасать от неуместного использования.

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим в ответ заявил, что поощрение сквернословия представляет собой угрозу национальной безопасности.

Фото: группа Рязанской областной детской библиотеки в «ВК».