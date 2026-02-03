Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
-18°
Срд, 04
-15°
Чтв, 05
-14°
ЦБ USD 77.02 1.29 03/02
ЦБ EUR 91.25 0.78 03/02
Нал. USD 77.50 / 76.80 03/02 12:45
Нал. EUR 91.32 / 91.97 03/02 12:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
537
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 959
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 144
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 634
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанский епископ назвал угрозой нацбезопасности поощрение сквернословия
Епископ Скопинский и Шацкий Питирим выразил серьезную озабоченность по поводу инициативы Института Виноградова РАН, касающейся сохранения уникального пласта матерных слов, а также разъяснения их уместности в повседневной жизни. Об этом он написал в своем телеграм-канале. В своей речи епископ подчеркнул, что поощрение сквернословия представляет собой угрозу национальной безопасности. Питирим отметил, что использование обсценной лексики может иметь разрушительные последствия для духовного состояния общества.

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим выразил серьезную озабоченность по поводу инициативы Института Виноградова РАН, касающейся сохранения уникального пласта матерных слов, а также разъяснения их уместности в повседневной жизни. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В своей речи епископ подчеркнул, что поощрение сквернословия представляет собой угрозу национальной безопасности.

Питирим отметил, что использование обсценной лексики может иметь разрушительные последствия для духовного состояния общества.

«Грязные слова пачкают душу, сквернят сердце, привлекают бесов и отгоняют ангелов, лишая нас защиты от воздействия тёмных сил», — пишет он. По его мнению, распространение мата в масштабах страны может привести к моральной деградации народа и утрате суверенитета.

Ранее лингвист заявил, что мат нужно спасать от неуместного использования.