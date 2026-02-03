Рязанский епископ назвал угрозой нацбезопасности поощрение сквернословия

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим выразил серьезную озабоченность по поводу инициативы Института Виноградова РАН, касающейся сохранения уникального пласта матерных слов, а также разъяснения их уместности в повседневной жизни. Об этом он написал в своем телеграм-канале. В своей речи епископ подчеркнул, что поощрение сквернословия представляет собой угрозу национальной безопасности. Питирим отметил, что использование обсценной лексики может иметь разрушительные последствия для духовного состояния общества.

«Грязные слова пачкают душу, сквернят сердце, привлекают бесов и отгоняют ангелов, лишая нас защиты от воздействия тёмных сил», — пишет он. По его мнению, распространение мата в масштабах страны может привести к моральной деградации народа и утрате суверенитета.

Ранее лингвист заявил, что мат нужно спасать от неуместного использования.