Лингвист заявил, что мат нужно спасать от неуместного использования

Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов заявил, что мат нужно спасать от неуместного использования. Об этом он сообщил РИА новости.

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В связи с этим Пахомов заявил, что россияне стали в своей речи больше использовать нецензурную брань.

Однако он не призывает искоренять мат, а предлагает вести разъяснительную работу с населением и объяснять, где и когда уместно использовать такую лексику.

«Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал Пахомов.