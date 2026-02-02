Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
-17°
Срд, 04
-14°
Чтв, 05
-14°
ЦБ USD 77.02 1.29 03/02
ЦБ EUR 91.25 0.78 03/02
Нал. USD 77.20 / 77.10 02/02 18:25
Нал. EUR 91.11 / 92.00 02/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
496
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 863
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 099
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 560
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Лингвист заявил, что мат нужно спасать от неуместного использования
3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В связи с этим Пахомов заявил, что россияне стали в своей речи больше использовать нецензурную брань. Однако он не призывает искоренять мат, а предлагает вести разъяснительную работу с населением и объяснять, где и когда уместно использовать такую лексику. «Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал Пахомов.

Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов заявил, что мат нужно спасать от неуместного использования. Об этом он сообщил РИА новости.

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В связи с этим Пахомов заявил, что россияне стали в своей речи больше использовать нецензурную брань.

Однако он не призывает искоренять мат, а предлагает вести разъяснительную работу с населением и объяснять, где и когда уместно использовать такую лексику.

«Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал Пахомов.