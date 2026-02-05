А что в кино? «Здесь был Юра», «Равиоли Оли» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Музыкальная комедийная драма «Здесь был Юра» (Россия). Трое молодых людей вынуждены на время взять на себя заботу о родственнике с ментальными особенностями. Совместная жизнь становится для них испытанием и поводом по-новому взглянуть на ответственность и близость.
Приключенческая драма «Рай под ногами матерей-2: Письмо матери» (Кыргызстан). Адиль и его юный друг Самир отправляются в дальнее путешествие из Кыргызстана в Москву. Дорога, полная трудностей, становится для них проверкой дружбы, веры и силы духа.
Комедия «Равиоли Оли» (Россия). Популярная артистка Оля теряет все сбережения, вложив их в сомнительный бизнес возлюбленного. Чтобы вернуть деньги, она отправляется в небольшой город и сталкивается с реальностью, далёкой от гламурной жизни.
