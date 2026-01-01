Здесь был Юра

В 30 лет Олег и Серега все еще мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде родного дяди Олега ― 50-летнего мужчины с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра.