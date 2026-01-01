Рязань
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 410
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
833
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 696
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 750
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Здесь был Юра

В 30 лет Олег и Серега все еще мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде родного дяди Олега ― 50-летнего мужчины с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра.

Режиссёр
Сергей Малкин
Актёры
Константин Хабенский, Кузьма Котрелев, Денис Парамонов, Александр Поршин, Дарья Котрелева, Юлия Черепнина, Елена Моисеева
Продолж.
96 мин.
Премьера
5 февраля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

