Кино

Равиоли Оли

Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

Режиссёр
Андрей Никифоров
Актёры
Ольга Бузова, Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Максим Лагашкин, Марина Федункив, Ева Смирнова, Анна Рытова, Антон Кротов, Эвелина Бледанс, Елена Миронова, Любовь Сидоркина, Константин Карасик, Олег Верещагин, Александр Волохов
Продолж.
90 мин.
Премьера
5 февраля 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

