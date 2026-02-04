В Рязани столкнулись маршрутка и легковушка
В Рязани на Московском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». По словам очевидцев, столкнулись маршрутка «Рязань-Рыбное» и легковушка. Информации о пострадавших пока нет.
Фото: Топор. Рязань.