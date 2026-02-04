В рязанском ТРЦ произошла драка, пострадал охранник

Инцидент произошел во вторник, 3 февраля, в ТРЦ на Московском шоссе. Полицейским сообщили о конфликте между пьяными посетителями. Они задержали четырех жителей в возрасте 17-19 лет, большинство из которых нигде не учится и не работает, отметили в УМВД. По предварительной информации полицейских, между молодыми людьми произошел словесный конфликт, сопровождавшийся нецензурной бранью. Он перерос в драку. Охранники ТРЦ пытались остановить молодых людей. 19-летний злоумышленник ударил одного из мужчин кулаком по голове.

Участников конфликта доставили в отдел и привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.

После нанесения телесных повреждений охраннику проводится проверка.