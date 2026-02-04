На Московском шоссе большегруз снес опору ЛЭП, образовалась крупная пробка
На Московском шоссе большегруз снес опору ЛЭП, образовалась крупная пробка. Об этом сообщил ТКР.
Инцидент произошел 4 февраля у дома № 26 на Московском шоссе.
Как сообщили ТКР в пресс-службе горадминистрации, большегруз повредил контактную сеть. Троллейбусы с автономным ходом продолжают курсировать по маршрутам.
На месте работают аварийные бригады и инспекторы ДПС, которые регулируют движение.
Фото: ТКР.