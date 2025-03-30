Виталий Артемов рассказал о строительстве школы и детсада в Рязани

Школа в Олимпийском городке рассчитана на 1100 мест. Виталий Артемов обсудил с подрядчиком график проведения бетонных, фасадных и отделочных работ, а также вопросы увеличения количества бригад, работающих на объекте. Детский сад в районе «Метропарка» рассчитан на 224 места. В данный момент на объекте завершены работы по бетонированию монолитного пояса, заканчивается кирпичная кладка первого этажа, идет укладка кирпичных перегородок технического подполья."Ведется большая работа по поднятию уровня грунта, завезены необходимы строительные материалы", уточнил Виталий Артемов. По его словам, работы идут по графику. Завершить строительство планируется летом 2025 года.

Мэр Рязани Виталий Артемов проверил строительство школы в Олимпийском городке и детсада в районе «Метропарка». Об этом он 30 марта сообщил в соцсетях.

Школа в Олимпийском городке рассчитана на 1100 мест. Виталий Артемов обсудил с подрядчиком график проведения бетонных, фасадных и отделочных работ, а также вопросы увеличения количества бригад, работающих на объекте.

Детский сад в районе «Метропарка» рассчитан на 224 места. Сейчас на объекте завершены работы по бетонированию монолитного пояса, заканчивается кирпичная кладка первого этажа, идет укладка кирпичных перегородок технического подполья.

«Ведется большая работа по поднятию уровня грунта, завезены необходимы строительные материалы», — уточнил Виталий Артемов.

По его словам, работы идут по графику. Завершить строительство планируется летом 2025 года.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова