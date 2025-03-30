Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 31
13°
Втр, 01
12°
Срд, 02
10°
ЦБ USD 83.68 -0.15 29/03
ЦБ EUR 89.66 -0.88 29/03
Нал. USD 82.70 / 85.00 29/03 16:25
Нал. EUR 90.50 / 96.00 29/03 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 2025 10:36
3 109
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
4 218
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
10 955
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
9 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Виталий Артемов рассказал о строительстве школы и детсада в Рязани
Школа в Олимпийском городке рассчитана на 1100 мест. Виталий Артемов обсудил с подрядчиком график проведения бетонных, фасадных и отделочных работ, а также вопросы увеличения количества бригад, работающих на объекте. Детский сад в районе «Метропарка» рассчитан на 224 места. В данный момент на объекте завершены работы по бетонированию монолитного пояса, заканчивается кирпичная кладка первого этажа, идет укладка кирпичных перегородок технического подполья."Ведется большая работа по поднятию уровня грунта, завезены необходимы строительные материалы", уточнил Виталий Артемов. По его словам, работы идут по графику. Завершить строительство планируется летом 2025 года.

Мэр Рязани Виталий Артемов проверил строительство школы в Олимпийском городке и детсада в районе «Метропарка». Об этом он 30 марта сообщил в соцсетях.

Школа в Олимпийском городке рассчитана на 1100 мест. Виталий Артемов обсудил с подрядчиком график проведения бетонных, фасадных и отделочных работ, а также вопросы увеличения количества бригад, работающих на объекте.

Детский сад в районе «Метропарка» рассчитан на 224 места. Сейчас на объекте завершены работы по бетонированию монолитного пояса, заканчивается кирпичная кладка первого этажа, идет укладка кирпичных перегородок технического подполья.

«Ведется большая работа по поднятию уровня грунта, завезены необходимы строительные материалы», — уточнил Виталий Артемов.

По его словам, работы идут по графику. Завершить строительство планируется летом 2025 года.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова