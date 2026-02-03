Суд Рязани опубликовал полный текст приговора по делу Игоря Грекова

Рязоблсуд рассматривал жалобу прокуратуры на приговор Игорю Грекову. Апелляцию подавали из-за мягкости назначенного Советским районным судом наказания. Заместитель прокурора Рязанской области просил изменить приговор и увеличить срок лишения свободы до 22 лет 3 месяцев в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 млн рублей, а также лишить государственных наград: Ордена Дружбы, Ордена Мужества, Знака отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени.

Рязоблсуд опубликовал полный текст приговора по уголовному делу бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Документ размещен на сайте суда.

В свою очередь Греков заявил, что назначенный срок не соответствует тяжести совершенных преступлений и наказание необходимо снизить до максимально возможного предела. Адвокат поддержал позицию осужденного и назвал приговор «чрезмерно суровым». Защитник отметил, что Греков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью его выполнил. Кроме того, адвокат обратил внимание, что бывший вице-губернатор заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, получил госнаграды, «вину свою искупил кровью».

Также стало известно, что Греков заявил о невозможности конфискации его квартиры, ведь это «единственное пригодное для постоянного проживания помещение». Суд посчитал довод несостоятельным. По данным из материалов дела, Греков и члены его семьи в квартире не зарегистрированы. При этом отмечается, что осужденный постоянного места прописки на территории России вообще не имеет.

В документе указано, что в качестве смягчающих обстоятельств Советский районный суд признал следующее: наличие на момент преступления на иждивении малолетнего ребенка, активное способствование расследованию, изобличение соучастников, полное признание, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие наград, а также ряд заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не нашел.

Рязоблсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Советского районного суда и решил изменить наказание. Приговор сократили до 16 лет и 11 месяцев отбывания наказания в колонии строгого режима (то есть на 1 месяц меньше). Также сократили штраф на сумму 50 тысяч рублей. В остальном — оставили без изменений.

