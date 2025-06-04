Прокуратура обжаловала приговор бывшему вице-губернатору Грекову

Апелляционная жалоба принята к рассмотрению. В региональной прокуратуре РЗН. Инфо пояснили, что апелляцию подали из-за мягкости назначенного наказания. Напомним, экс-чиновника приговорили к 17 годам тюрьмы строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать должности на срок 12 лет. Общая сумма штрафов, присужденных Грекову — 400 миллионов рублей. Он полностью признал вину.

Прокуратура обжаловала приговор бывшему вице-губернатору Игорю Грекову. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дел Советского суда.

Апелляционная жалоба принята к рассмотрению. В региональной прокуратуре РЗН. Инфо пояснили, что апелляцию подали из-за мягкости назначенного наказания.

Напомним, экс-чиновника приговорили к 17 годам тюрьмы строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать должности на срок 12 лет.

Общая сумма штрафов, присужденных Грекову — 400 миллионов рублей. Он полностью признал вину.

Подробнее о деле можно узнать в сюжете.