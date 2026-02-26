А что в кино? «Человек, который смеется», «Цинга» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Комедия «Человек, который смеется» (Россия). Известный актёр Дмитрий соглашается на роль киллера в новом фильме. Во время съёмок он получает ранение, после которого начинает постоянно улыбаться и смеяться, независимо от ситуации. Несмотря на это, ему приходится продолжать работу.
Триллер «Цинга» (Россия).Послушник Фёдор вместе со священником отправляется на север, чтобы крестить оленеводов. В далёком стойбище их встречают недружелюбно, и поездка постепенно превращается в опасное испытание.
Мелодрама «Кутюр» (Франция, США). Режиссёр Максин приезжает в Париж снимать фильм о мире высокой моды. В процессе работы она сближается с оператором Антоном, и их деловые отношения перерастают в роман.
