«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
2 часа назад
121
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
914
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
495
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
997
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Цинга
Кино

Цинга

Молодой миссионер-послушник сталкивается с загадочным миром ямальских оленеводов. Здесь мифы — живые, а правят совсем другие боги. Ему предстоит пройти путь испытаний и грехопадений, чтобы исполнить послушание, понять северность и обрести себя. Иначе ему не выжить на краю земли, где зримое не то, чем кажется, и страшная опасность может явиться в обличии красивой женщины.

Режиссёр
Владимир Головнев
Актёры
Никита Ефремов, Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Тамара Куйбина, Герасим Васильев, Георгий Бессонов
Продолж.
90 мин.
Премьера
26 февраля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

