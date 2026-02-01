Молодой миссионер-послушник сталкивается с загадочным миром ямальских оленеводов. Здесь мифы — живые, а правят совсем другие боги. Ему предстоит пройти путь испытаний и грехопадений, чтобы исполнить послушание, понять северность и обрести себя. Иначе ему не выжить на краю земли, где зримое не то, чем кажется, и страшная опасность может явиться в обличии красивой женщины.
- Режиссёр
- Владимир Головнев
- Актёры
- Никита Ефремов, Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Тамара Куйбина, Герасим Васильев, Георгий Бессонов
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
-
26 февраля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер