Модный нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах — снять фильм о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии — парижской Недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их невероятными жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения.
- Режиссёр
- Алиса Винокур
- Актёры
- Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Гаранс Марилье, Элла Румпф, Финнеган Олдфилд, Миглен Миртчев, Катя Кривеллари, Аньер Аней, Керсти Ильвес-Савина, Адель Монтебур, Франсуа Филиппи
- Продолж.
- 106 мин.
- Премьера
-
26 февраля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма