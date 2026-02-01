Модный нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах — снять фильм о закулисье самого главного события мировой фэшн-индустрии — парижской Недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их невероятными жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения.