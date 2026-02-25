18-летнего рязанца осудили за гибель знакомого после ДТП

Напомним, утром 30 июня возле дома № 37-А на Куйбышевском шоссе произошло ДТП. 18-летний водитель автомобиля LADA Kalina, не справился с управлением, так как не соблюдал скоростной режим, и врезался в опору уличного освещения. В аварии пострадал водитель и его 18-летний пассажир, который скончался в больнице через несколько дней. Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 11 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев. Молодого человека также лишили водительского удостоверения на 2,5 года и обязали выплатить родственникам погибшего 1 300 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

