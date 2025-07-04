Пострадавший в ДТП на Куйбышевском шоссе рязанец скончался в больнице

Напомним, авария случилась утром 30 июня возле дома № 37-А. Молодой человек на автомобиле LADA Kalina не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В ДТП пострадал водитель и 18-летний пассажир, который скончался на вторые сутки в больнице.

Пострадавший в ДТП на Куйбышевском шоссе рязанец скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Напомним, авария случилась утром 30 июня возле дома № 37-А.

Молодой человек на автомобиле LADA Kalina не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В ДТП пострадал водитель и 18-летний пассажир, который скончался на вторые сутки в больнице.