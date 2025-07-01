В Рязани «Лада» врезалась в опору ЛЭП

ДТП случилось утром 30 июня возле дома № 37-А на Куйбышевском шоссе. 18-летний водитель автомобиля LADA Kalina, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. Водитель и 18-летний пассажир легковушки получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.