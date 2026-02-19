В Рязани экс-главреду портала ya62 избрали меру пресечения

19 февраля 2026 года Железнодорожный районный суд Рязани арестовал 39-летнего жителя Рязани, бывшего главреда портала ya62, за финансирование экстремистской организации на два месяца. По данным регионального УМВД, его подозревают в финансировании экстремистской организации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ.

Напомним, 18 февраля задержали бывшего главреда портала ya62 Александра Мойсеюка. По данным регионального УМВД, его подозревают в финансировании экстремистской организации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ.

По данным источников, речь идет о финансировании фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального**.

Ранее экс-главреда портала ya62 Александра Мойсеюка привлекали к административной ответственности за распространение фейков на тему СВО. Позже сайт заблокировали.

*внесен в перечень экстремистских и террористических организаций на территории России.

**включен в перечень террористов и экстремистов в РФ.