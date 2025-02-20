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Главреда портала ya62 оштрафовали за фейки о мобилизации
По данным суда, Александр Мойсеюк допустил публикации материалов, в которых содержалась заведомо недостоверная информация.

Главреда портала ya62 оштрафовали за фейки о мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба рязанского областного суда.

Суд установил, что А.В. Мойсеюк, являясь главным редактором сетевого издания, входящего в «Shkulev Media Holding», и должностным лицом, допустил опубликование статей «Очевидцы сообщили о пожаре на территории Рязанской ГРЭС», «Рязанцы начали получать „звонки из военкомата“ о раздаче мобилизационных повесток в октябре», в которых содержалась заведомо недостоверная общественно значимая информация.

Информация была опровергнута военным комиссариатом Рязанской области, администрацией Пронского района и МЧС.

Мировой судья судебного участка № 61 судебного района Советского районного суда Рязани признал Мойсеюка виновным в совершении административного правонарушения по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.