А что в кино? «Король и Шут. Навсегда», «Красавица» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Музыкальное фэнтези-драмеди «Король и Шут. Навсегда» (Россия). Сказочный панк-мир рушится под натиском мертвецов, воскрешённых безумным Некромантом. Спасти вселенную могут только её создатели — Горшок и Князь, друзья, которых разделила смерть. История о дружбе, музыке и борьбе за мир, рождённый воображением и песнями.

Военно-историческая приключенческая драма «Красавица» (Россия). Блокадный Ленинград, зима 1941 года. После контузии старшина Николай Светлов попадает на службу в зоосад, где сотрудники, рискуя жизнью, спасают животных от голода. Забота о бегемотихе по имени Красавица постепенно становится для него делом не меньшей важности, чем фронт, — источником надежды и человечности в самые тёмные дни.

Семейный спортивный фильм «Дополнительное время» (Россия). Сводные братья, постоянно конфликтующие друг с другом, случайно переносятся в 1999 год и встречают юного хоккеиста, которому только предстоит поверить в себя. Чтобы вернуться домой и изменить своё будущее, им нужно помочь ему сделать первый шаг к большой мечте — и самим научиться быть командой.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».